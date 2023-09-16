رغم تعرضه للتسمم.. محرز يقود هجوم الأهلي السعودي لمواجهة التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض الأهلي السعودي والتعاون مواجهة في الأسبوع السادس بالدوري السعودي للمحترفين، في التاسعة مساء اليوم

أعلن ماتياس يايسلة المدير الفني للأهلي السعودي تشكيل الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدالله العمار وعبدالباسط هندي وروجير إيبانيز وعلي مجرشي

خط الوسط: محمد المجحد وفرانك كيسيه وجابري فيجا

خط الوسط الهجومي: رياض محرز والآن سانت ماكسيمان

خط الهجوم: روبيرتو فيرمنيو

يحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 12 نقطة، يتواجد التعاون في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.