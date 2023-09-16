رغم تعرضه للتسمم.. محرز يقود هجوم الأهلي السعودي لمواجهة التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض الأهلي السعودي والتعاون مواجهة في الأسبوع السادس بالدوري السعودي للمحترفين، في التاسعة مساء اليوم
أعلن ماتياس يايسلة المدير الفني للأهلي السعودي تشكيل الفريق كالآتي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: عبدالله العمار وعبدالباسط هندي وروجير إيبانيز وعلي مجرشي
خط الوسط: محمد المجحد وفرانك كيسيه وجابري فيجا
خط الوسط الهجومي: رياض محرز والآن سانت ماكسيمان
خط الهجوم: روبيرتو فيرمنيو
يحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 12 نقطة، يتواجد التعاون في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.