بهدف ويلسون.. نيوكاسل يونايتد يفوز على برينتفورد في الدروي الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

بدأت احداث المباراة التي أقيمت بين نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد، في تمام الساعة الـ7.30 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كسر فريق نيوكاسل يونايتد سلسة الهزائم التي تعرض لها في آخر ثلاث مباريات بالدور الإنجليزي، بالفوز على برينتفورد بهدف نظيف.

لم يشهد شوط المباراة الأول أي أهداف أو احداث مهمة، حيث بدأ لاعبو نيوكاسل المباراة بضغط على دفاعات برينتفورد، لكن لم ينتج عنه أي شئ، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

وفي شوط المباراة الثاني زاد لاعبو نيوكاسل الضغط على دفاعات برينتفورد لتسجيل هدف التقدم لكن دون فائدة.

لم يمل لاعبو نيوكاسل وظلوا يصنعون الهجمات، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء، ويسجلها كالوم ويلسون في الدقيقة "64"، وتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل 1-0.

بتلك النتيجة، رفع نيوكاسل رصيده لـ6 نقاط في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل برينتفورد المركز العاشر برصيد 6 نقاط.