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عماد حمدى قائد الإسماعيلى فى الموسم الجديد بعد رحيل المحمدى والوحش

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القاهرة - سامية سيد - أصبح عماد حمدى، لاعب خط وسط النادى الاسماعيلى، هو قائد الدراويش بداية من الموسم الجديد، عقب رحيل الثنائى عمر الوحش للاتحاد السكندري، وباهر المحمدى للمصري البورسعيدى، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويحظى عماد حمدى بثقة الجهاز الفني، بقيادة إيهاب جلال، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأصفر وينال دعم زملائه.

وأصبح ترتيب كباتن الإسماعيلى كالتالى: عماد حمدى، ثم محمد هاشم ثم عبد الرحمن مجدى ثم محمد فوزى وفقاً للأقدمية.

ويستعد الإسماعيلى لافتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة بمواجهة زد الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة والمقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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