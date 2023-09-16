أخبار الأهلى اليوم السبت 16 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - يحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر الأفريقي، التى أقيمت أمس الجمعة وانتهت بخسارة المارد الأحمر اللقب لحساب اتحاد العاصمة الجزائري.

ويعالج كولر أخطاء لاعبيه فى الترابط بين الخطوط والتمركز الصحيح داخل الملعب وعياب التركيز فى التمرير وغياب الانسجام بين العناصر القدامى والجدد.

يواصل عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية، والذى أبعده عن مباريات المارد الأحمر منذ نهاية الموسم الماضى.

وتسببت الإصابة فى تعطيل عمرو السولية عن خوض فترة الإعداد برفقة الأهلي بشكل طبيعي، رغم قرار الجهاز الفني باصطحاب اللاعب للنمسا لتنفيذ برنامجه التأهيلى رفقة الفريق.

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