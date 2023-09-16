شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 16 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر الأفريقي، التى أقيمت أمس الجمعة وانتهت بخسارة المارد الأحمر اللقب لحساب اتحاد العاصمة الجزائري.
ويعالج كولر أخطاء لاعبيه فى الترابط بين الخطوط والتمركز الصحيح داخل الملعب وعياب التركيز فى التمرير وغياب الانسجام بين العناصر القدامى والجدد.
يواصل عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية، والذى أبعده عن مباريات المارد الأحمر منذ نهاية الموسم الماضى.
وتسببت الإصابة فى تعطيل عمرو السولية عن خوض فترة الإعداد برفقة الأهلي بشكل طبيعي، رغم قرار الجهاز الفني باصطحاب اللاعب للنمسا لتنفيذ برنامجه التأهيلى رفقة الفريق.
سر غياب أحمد عبد القادر عن الأهلى فى السوبر الأفريقى
ما زال استبعاد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من مباراة السوبر الأفريقي أمس، الجمعة، التي خسرها الأحمر بهدف نظيف يُمثل علامات استفهام كبيرة بين جماهير الأهلي خاصة أن عبد القادر من اللاعبين أصحاب الحلول الفردية التي يرى قطاع كبير من جمهور الأهلي أن الفريق كان بحاجة له أمس.
مصدر في الأهلي، قال إن غياب عبد القادر عن السوبر كان لوجهة نظر فنية خاصة بمارسيل كولر الذي فضّل عدم الدفع باللاعب في مباراة الأمس لأن المدير الفني كان يرغب في الاستعانة بلاعبين يُجيدون أداء الدور الدفاعي مع الهجومي.
يفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بداية من مواجهة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري، ولمدة 6 مباريات بسبب الإيقاف.
وشارك كهربا فى التشكيل الأساسى لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري والتى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.
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