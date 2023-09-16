شكرا لقرائتكم خبر عن تامر درى محاضرا لحكام تقنية الفيديو فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المصري تامر دري المحاضر الدولي بالاتحاد الدولي بإلقاء المحاضرات في تقنية الفيديو لحكام الاتحاد اللبناني لكرة القدم.

يأتي ذلك في أولى مراحل حصول الحكام على رخصة "var" ضمن البروتوكول الموضوع من الفيفا لتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في الدوري المحلي.

هذه ليست المرة الأولى التي يستعين فيها الفيفا بدري، حيث اختار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق تامر درى الحكم المصرى وعضو لجنة الحكام السابق، لتدريب الحكام فى تونس على تقنية الفيديو.

وكان تامر درى عضوا بلجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، والتى أشرفت على تدريب الحكام على تقنية الفيديو قبل دخولها مصر مؤخرا، وشغل عضوية لجنة الحكام مع كلاتنبرج أيضا.