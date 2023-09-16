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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 16-9-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها خسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية.

بتروجت يحصل على توقيع لاعب الزمالك الشاب

حصل مسئولو نادى بتروجت على خدمات محمد خضرى، لاعب شباب الزمالك، في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفى.

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البنانى، القائمة الرسمية والنهائية للمرشحين فى الانتخابات المقرر إقامتها 20 أكتوبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد.