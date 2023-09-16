«عقب خسارة الأهلي كأس السوبر» .. ندى بسيوني: عرفتوا قيمة سيد عبد الحفيظ؟ .. كان بيوقف أي مهازل

الشارقة - اميمة ياسر - حرصت الفنانة ندى بسيونى على إلقاء اللوم على إدارة الأهلي بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة في النادي الأهلي عقب خسارة بطولة كأس السوبر الأفريقي الليلة.

وخسر النادي الأهلي الليلة بطولة كأس السوبر الأفريقي عقب الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف للاشئ وفقدان وخسارة البطولة.

ندى بسيونى وعبر حسابها على فيس بوك أكدت أن سيد عبد الحفيظ كان له قيمة مهمة بأسلوبه الضاغط على التحكيم لمنع المهازل التحكيمية .. على حد وصفها.

وتابعت أن الأهلى سيلعب في أجواء ليست جيدة وليست مثالية ولا مكان فيها لشخص مُسالم .. وفقا لتعبيرها.

حيث قالت :عرفتوا قيمة سيد عبد الحفيظ ع الخط وانه باسلوبه كان بيقدر يضغط ويوقف أي مهازل بتحصل ..

وتابعت: قولنا ١٠٠ مرة احنا بنلعب في أجواء غير مثالية لا مكان فيها للطيبين المستسلمين