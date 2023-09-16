شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتجاوز الرائد.. ورونالدو يعتلي صدارة الهدافين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

واصل النصر سلسلة انتصاراته في الدوري السعودي للمباراة الرابعة على التوالي بعد فوزه السبت على مضيفه الرائد 3-1 ضمن الجولة السادسة رافعاً رصيده إلى 12 نقطة منحته المركز الخامس مؤقتاً،في حين بقي الرائد على 4 نقاط في المركز الخامس عشر وتلقى خسارته الرابعة في الدوري.

يدين فريق العاصمة الملقب بـ«العالمي» بانتصاره إلى نجومه السنغالي ساديو ماني والبرازيلي تاليسكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذين تعاقبوا على تسجيل الأهداف في الدقائق 45 و49 و78،وكان هدف النجم البرازيلي تحديداً أجمل الأهداف من تسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل المغربي محمد فوزير الهدف الوحيد لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 87،وأكمل الرائد اللقاء بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد طرد مدافعه بندر الحويشي في الدقائق المضافة لزمن الشوط الأول على اثر عرقلته لساديو ماني المواجه للمرمى.

وسيلتقي النصر في الجولة السابعة مع الأهلي على ملعب الأول بارك يوم الجمعة،بينما يواجه الرائد غريمه التعاون يوم الخميس في قمة القصيم التنافسية.