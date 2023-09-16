شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لبطولة الإمارات الفردية للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للرجال والسيدات وفئة تحت 20 سنة للذكور والإناث، التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 65 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية.

وافتتح البطولة عبدالكريم حسن المرزوقي الأمين العام لاتحاد الشطرنج بحضور سلطان علي الطاهر عضو مجلس الإدارة ورئيس الجهاز الفني بالاتحاد وعثمان موسى رئيس الجهاز الفني بنادي دبي للشطرنج والثقافة وعمر نعمان رئيس الجهاز بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وفيصل الحمادي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، ومحمد الحسني المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج.

تصدر 3 لاعبين قمة مسابقة الرجال بالفوز الأول في الجولة الأولى والحصول على نقطة، وهم عبدالرحمن الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأحمد فريد لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، وأحمد الرميثي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بعدما فاز الطاهر على خليفة الكتبي لاعب الذيد، وفريد على سالم عبدالرحيم لاعب الشارقة، والرميثي على محمد العوضي لاعب دبي، ويشارك في المسابقة 9 لاعبين.

وتصدرت 4 لاعبات قمة مسابقة السيدات، برصيد نقطة واحدة بعد الجولة الأولى وهن وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج، وبشاير خليل لاعبة نادي دبي، وعوشة الشامسي لاعبة نادي أبوظبي، وعنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ويشارك في المسابقة 10 لاعبات من بينهن عليا خالد وعنود عزيز من نادي دبي لأصحاب الهمم.

وفي مسابقة تحت 20 سنة للأولاد، حقق 10 لاعبين الفوز الأول بعد الجولة الأولى، وهم حمد بدر وغيث النعيمي ويحيى شعيب وراشد أبوبكر وأحمد وقاص وخليفة الحمادي وسلطان الزرعوني وراشد الحمادي ومسفر المسافري وحميدان الزعابي، ويشارك في المسابقة 22 لاعباً.

وفي مسابقة الإناث تحت 20 سنة والتي شاركت فيها 24 لاعبة، فقد تصدرت القمة 12 لاعبة بالفوز الأول في الجولة الأولى، وهن أمل الشامسي وزينب درويش وعهود عيسى وعبير محمد ومنى النعيمي ولطيفة الدرمكي وريان محمد وشمة السويدي ومريم محمد وعائشة الزرعوني والغالية آل علي وشمة المري.

تجمع كبير

ووجه سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد الشكر إلى نادي دبي للشطرنج والثقافة على استضافة البطولة، كما وجه الشكر إلى الأندية المشاركة، وقال: «هذا التجمع الكبير في البطولة يكشف عن المنافسات بين اللاعبين والأندية ويحقق الهدف الذي رسمه الاتحاد في تطور مستوى اللاعبين فنياً».

وأضاف أن مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات يمثل مستقبل اللعبة، وذخيرة الاتحاد التي سيعتمد عليها ويكفي أن مسابقة الرجال بها عدد كبير من اللاعبين الشباب الواعدين والقادمين على الطريق بقوة، ومثل هذه البطولات أقيمت لنفس الهدف، وهي منح اللاعبين الفرصة للمشاركة وفتح الباب أمامهم للانضمام للمنتخبات الوطنية، وهي استراتيجية الاتحاد في صناعة أجيال جديدة للعبة، تخدم المنتخبات الوطنية وهناك دور كبير على الأندية.