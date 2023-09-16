شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باشرت اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية تحضيراتها للنسخة الثالثة، وقررت إعلان كل تفاصيلها في مؤتمر صحفي مطلع نوفمبر المقبل.

بحثت اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية مقترحات عدة لتطوير الدورة التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والتي تتميز بكونها أول دورة على مستوى آسيا تضم هذا الكم من الألعاب والمسابقات الشاطئية.

ترأس اجتماع اللجنة المنظمة للدورة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وحضره المستشار عمر بن حنيفة عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس (عن بعد)، وياسر عمر الدوخي مدير الدورة والأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية، وتم خلاله مراجعة تقارير النسخة الماضية والتوصيات الخاصة بالنسخة المقبلة، كما تم اعتماد إقامة الدورة خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر المقبل وإعداد فيلم وثائقي ضمن الخطة الترويجية للدورة، وكلفت اللجنة الفنية بإعداد الجدول الزمني لمسابقات الألعاب في ضوء الاجتماع المرتقب مع ممثلي الاتحادات الرياضية المعنية، كما قررت زيارة موقع الدورة بحضور ممثلي نادي اتحاد كلباء وبلدية المدينة لتفقد التجهيزات وأعمال التطوير المختلفة، واطلعت على تصور لبرنامج حفل الافتتاح، وقررت عقد اجتماعها التالي مطلع أكتوبر المقبل للنظر في المستجدات والتحضيرات اللازمة.

وأكد عبدالملك جاني حرص اللجنة المنظمة على تطوير الدورة من عام إلى عام حتى تحقق المزيد من الرواج والنجاح، وقال إن مسرح الحدث سيشهد لمسات وخدمات جديدة للرياضيين المشاركين، ولجمهورها الذي ارتبط بها منذ انطلاقتها، وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي المرتقب سيتم الإعلان فيه عن كل مستحدثات الدورة وبرنامج مسابقاتها والفعاليات الترفيهية المصاحبة لها، ووعد بأن تكون النسخة الثالثة لدورة كلباء للألعاب الشاطية حافلة بكل ما يسعد جمهورها من أهالي مدينة كلباء والضيوف الذين أصبحوا يعتبرونها مهرجاناً سنوياً لدرة الساحل الشرقي كلباء الجميلة.يذكر أن عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس أصدر قراراً بتشكيل اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية برئاسة عبدالملك جاني وعضوية كل من عمر بن حنيفة نائب رئيس اللجنة المنظمة، وياسر الدوخي مدير الدورة، مدير مكتب الإشراف العام.