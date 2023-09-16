شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتصدر ثاني أيام تحدي الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت منافسات مهرجان التحدي للجوجيتسو أمس، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط أجواء مثيرة من الحماس والأداء القوي، والحضور الجماهيري الكبير، وجرى تخصيص نزالات السبت لفئة البراعم والناشئات من الفتيات.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس خالد المنهالي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي، وأحمد إسماعيل الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي.

وعلى صعيد النتائج، حل الجزيرة في المركز الأول، وذهب مركز الوصيف إلى نادي بني ياس، فيما حل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وأشاد منصور الظاهري بالأداء المميز والمتطور للفتيات، وأضاف: «بطولات التحدي للجوجيتسو علامة مميزة في أجندة بطولات الاتحاد، ويسعدنا رؤية المدرجات الممتلئة والحضور الجماهيري الغفير من الأسر والعائلات، للاستمتاع بمنافسات قوية وتشجيع الأبناء بشكل متواصل لاعتلاء منصة التتويج، وتقدم بطولة التحدي نموذجاً يحتذى به على صعيد البطولات حديثة العهد التي تطوّرت في فترة قياسية، ويشارك في هذه الجولة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من داخل الدولة وخارجها، ما يعكس القيمة الفنية العالية التي بلغتها البطولة ومساهمتها في صناعة الأبطال والكشف عن المواهب».

وهنأ محمد حاجي الخوري جميع اللاعبات اللاتي نجحن في الصعود إلى منصة التتويج، مشيداً بالمشهد الجماهيري الرائع للمهرجان ونجاحه في اجتذاب مئات الأسر والعائلات لتشجيع أبنائهم الذين أصبحوا يرتبطون بشكل وثيق بهذه الرياضة.

جو عائلي

وقالت فاطمة الحمادي من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والتي حصدت ذهبية البراعم وزن 44 كيلوغراماً: «سعدت كثيراً بهذا الفوز والحصول على الميدالية الذهبية، كما أنني فخورة بوجود أفراد أسرتي الذين شجعوني بحماس».

وقالت اللبنانية مريم داغر من نادي الجزيرة الفائزة بذهبية الناشئات وزن 48 كيلوغراماً: «بطولة التحدي هي إحدى البطولات المهمة التي تسهم في تطوير مسيرة اللاعبات، لذلك يعد التتويج فيها مرحلة مهمة في مشوارنا نحو الاحتراف، هدفي القادم هو المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».

وقالت الفليبينية جابرييلا بايسون لاعبة نادي الوحدة الفائزة بذهبية الأشبال وزن 57 كيلوغراماً: «فخورة جداً بالفوز بالميدالية الذهبية، والأداء الذي قدمته والتغلب على لاعبات قويات يملكن الكثير من المهارات».