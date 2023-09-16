شكرا لقرائتكم خبر عن قطار سيتي لا يتوقف.. ويونايتد يسقط بالثلاثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل جيريمي دوكو وبرناردو سيلفا وإرلينج هالاند في الشوط الثاني ليتعافى مانشستر سيتي من تأخره بهدف ويفوز 3-1 على وست هام يونايتد ويحقق فوزه الخامس على التوالي الذي أبقاه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت. وبعد التعرض لضغط كبير، تقدم وست هام بهدف في الدقيقة 36،وأدرك دوكو التعادل بعد 43 ثانية من بداية الشوط الثاني، ثم سجل سيلفا من مدى قريب وهالاند في الدقيقتين 76 و86 على الترتيب، ليحافظ سيتي على العلامة الكاملة.

خسارة قاسية

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة قاسية أمام برايتون 1-3 في أولد ترافورد، لينهزم في 3 مباريات مقابل فوزين.

وكانت الخسارة تاريخية، كونها الرابعة على التوالي أمام برايتون في الدوري، والثانية على ملعب أولد ترافورد.

وسجل التونسي حنبعل المجبري هدف يونايتد الوحيد، وهو الأول له بقميص «الشياطين الحمر».

تألق صلاح

ومرّر النجم المصري محمد صلاح ثلاث كرات حاسمة، قلبت تأخر ليفربول أمام مضيفه ولفرهامبتون إلى فوز 3-1.

ورفع ليفربول الذي لم يخسر للمباراة ال16 على التوالي في الدوري منذ نهاية الموسم الماضي، رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، مقابل 15 لسيتي. تخلّف «الحُمر» مبكراً بهدف الكوري الجنوبي هي-تشان هوانغ (7).

تحسّن ليفربول في الشوط الثاني،وانتظر حتى الدقيقة 55 للمعادلة،عبر خاكبو بتمريرة من صلاح.

وأصبح صلاح رابع لاعب يمرّر كرة حاسمة في خمس مباريات متتالية خارج أرضه في البريميرليغ.

وصنع صلاح الهدف الثاني للظهير الاسكتلندي أندي روبرتسون فتابعها في المرمى (85).

وفي الوقت البدل عن ضائع، قلب صلاح الطاولة نهائياً على المضيف، بتمريرة أرضية إلى الشاب هارفي إليوت الذي سددها في الزاوية البعيدة (90+1).

ودخل صلاح (31 عاماً)،التاربخ بعدما ساهم في صناعة 202 هدف لفريقه في 223 مباراة في البريميرليغ(139 هدفاً و63 تمريرة حاسمة). ووحده الفرنسي تييري هنري، نجم أرسنال السابق، نجح بالوصول إلى هذا الرقم مساهمة بعدد مباريات أقل (206).

كما أن لاعبين فقط ساهما في 200 هدف أو أكثر بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، وهما محمد صلاح وستيفن جيرارد.

كما أصبح نجم ليفربول أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في البريميرليغ، محطماً الرقم القياسي للنجم الجزائري رياض محرز (61 تمريرة).