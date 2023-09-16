شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يسحق ميلان بخماسية في "ديربي الغضب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل هنريخ مخيتاريان هدفين ليقود إنتر ميلان للفوز 5-1 على ميلان والمحافظة على بدايته المثالية في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

وهز مخيتاريان الشباك من مدى قريب بعد مرور خمس دقائق، وأضاف المهاجم الجديد ماركوس تورام الهدف الثاني قبل الاستراحة بفضل تسديدة قوية في الزاوية العليا.

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وقلص ميلان الفارق بواسطة رافائيل لياو قبل مرور ساعة من اللعب، لكن مخيتاريان جعل النتيجة 3-1، ثم سجل هاكان شالهانوغلو الهدف الرابع من ركلة جزاء، قبل أن يختتم البديل دافيدي فراتيسي الأهداف.

وتصدر إنتر الدوري برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني الذي تفوق 3-1 على لاتسيو في وقت سابق ويتأخر ميلان عن جاره وغريمه بثلاث نقاط.