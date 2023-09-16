رونالدو يقاضي يوفنتوس الإيطالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وسائل إعلامية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو ، مهاجم النصر السعودي، قرر مقاضاة فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي، بسبب مستحقات مالية متأخرة.

وقالت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، في تقرير نشرته أمس: «رونالدو قرر مقاضاة يوفنتوس للحصول على مستحقات بقيمة 19.9 مليون يورو، لم تُدفَع إليه بعد».

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو طالب بالمكافآت المؤجلة منذ جائحة كورونا 2020، وبعد أن طلب المستندات من مكتب المدعي العام في تورينو، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن الأرجنتيني باولو ديبالا المهاجم الحالي لفريق روما، توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق يوفنتوس للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وكان رونالدو انضم إلى يوفنتوس صيف 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني، وقضى مع الفريق 3 مواسم، سجل خلالها 101 هدف في جميع المسابقات، ليصبح أول لاعب يصل إلى 100 هدف في المواسم الثلاثة الأولى مع السيدة العجوز.

وعلى مستوى البطولات، حقق رونالدو 5 ألقاب مع يوفنتوس، إذ فاز بلقب الدوري الإيطالي 2019، 2020، كما فاز بكأس إيطاليا 2021، وتُوج بلقب السوبر المحلية 2018.

وفاز رونالدو بجائزة لاعب العام في إيطاليا، وأفضل لاعب بالبطولة، كما دخل تشكيلة العام، بجانب فوزه بجائزة هداف الكالتشيو للمرة الأولى في مشواره.

بعد ذلك، انضم النجم البرتغالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي صيف 2021، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي مع الفريق في نوفمبر 2022.

ومنذ ديسمبر 2022 يلعب رونالدو لنادي النصر السعودي بعقد يمتد حتى 2025، ويقدم مستويات مميزة مع الفريق حتى الآن، وقاده في الفترة الماضية للتتويج بلقب بطولة الأندية العربية.