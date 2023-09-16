صحف العالم: الهلال ونيمار .. يدشنان قصتهما الأولى

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ورغم دخوله عند الدقيقة الـ(63)، في أول مشاركة رسمية له مع الهلال، نثر نيمار سحره الكروي سريعا، وشارك بعد 5 دقائق ببراعة في هدف «الزعيم» الثالث الذي أحرزه ناصر الدوسري، بعد تمريرة مُتقنة من نيمار انفرد على إثرها مواطنه البرازيلي مالكوم، ثم ارتدت الكرة من الحارس مارتن كامبانيا، ليضعها الدوسري بسهولة في مرمى الرياض.
وعند الدقيقة الـ(83)، صنع نيمار أول أهدافه مع أزرق العاصمة، عقب تمريرة بينية إلى مالكوم، سددها الأخير بيسراه في شباك الضيوف، وبعد 4 دقائق، أضاف سالم الدوسري الهدف الخامس من علامة الجزاء.
وعند الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل الدوسري هدفه الثاني والسادس لفريقه، بعد تصويبة قوية من نيمار، تصدى لها كامابانيا، وعادت إلى الدوسري الذي وضعها في المرمى، وقبل نهاية اللقاء، أحرز علي الزقعان هدف حفظ ماء الوجه للرياض.
إلى ذلك، علق السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بوي، على الظهور الأول لنيمار دا سيلفا مع نادي الهلال، في مسابقة دوري «روشن».
وحرص لودوفيك بوي على تهنئة نادي الهلال بالفوز، ونيمار بظهوره الأول، إذ كتب عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، باللغة العربية: «من باريس إلى الرياض...ألف مبرووووك يا نيمار وكبير آسيا».
من جهة أخرى، تناولت الصحف العالمية مشاركة نيمار الأولى مع الهلال، مشيرة إلى أن البرازيلي المميز للغاية أحدث ثورة في المباراة بدخوله في الدقيقة الـ64، وأسهم في تسجيل 3 أهداف.
أبرز ما تناولته الصحف العالمية
- صحيفة آس الإسبانية: «ظهر نيمار للمرة الأولى مع الهلال وأسهم في إحراز 3 أهداف. سيُحفر في ذاكرة متابعي الهلال. بإضافة مهارات مالكوم وسافيتش وميشيل وميتروفيتش في الهجوم إلى مهارات نيمار، فإن الهلال لديه إعصار هجومي.»
- صحيفة ماركا الإسبانية، تحت عنوان «أمطار أهداف من الهلال، والحظ عاند نيمار«: الهلال حقق فوزا ساحقا ولم يرحم منافسه، مشيرة إلى أن نيمار ظهر للمرة الأولى في الشوط الثاني وقدم مستوى مميزا. شارك البرازيلي في كل الأهداف التي جاءت لاحقا، لكن دون أن يحالفه الحظ في تسجيل الهدف»
- صحيفة سبورت الكتالونية: «نيمار الرائع يستمتع في أول ظهور له مع الهلال في الدوري السعودي، أحدث البرازيلي المميز للغاية ثورة في المباراة بدخوله في الدقيقة الـ64، وأسهم في تسجيل 3 أهداف».
- صحيفة لاغازيتا الإيطالية: «نيمار يظهر للمرة الأولى، وعلى الفور جاء العرض الممتع بفوز الهلال على الرياض وتسجيله 6 أهداف، ليؤكد أنه الأقوى في الدوري السعودي. مباراة من جانب واحد، سيطر فيها متصدر الدوري، واستمتع بعد النجاح في الكلاسيكو أمام الاتحاد».
- صحيفة abola البرتغالية: «لقد تسبب إعصار نيمار بالفعل في إحداث دمار بالسعودية. شارك النجم البرازيلي في نصف الساعة الأخيرة ولعب دورا فعالا في أهداف الهلال الـ4 في تلك الفترة، وأسهم في الفوز على الرياض بنتيجة 6-1».
- شبكة espn في نسختها البرازيلية: «نيمار يظهر للمرة الأولى بتمريرة حاسمة.. مالكوم يسجل.. الهلال يكتسح الرياض 6-1 ويستعيد صدارة الدوري السعودي.. ظهر نيمار للمرة الأولى مع الهلال بتمريرة حاسمة وكثير من اللعبات الجيدة».
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