شكرا لقرائتكم خبر النصر يضرب الرائد بالثلاثة.. والاتفاق يقتحم المربع الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل نادي النصر نتائجه الإيجابية، وحقق فوزا مستحقا على نادي الرائد بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل ثلاثية النصر ساديو ماني في الدقيقة 45+1، وأندرسون تاليسكا في الدقيقة 49، وكريسانو رونالدو في الدقيقة 78، فيما سجل محمد فوزير هدف الرائد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس موقتا، وتجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

بدأ الرائد المباراة بثقة كبيرة، وتمكن من الوصول إلى مرمى النصر مبكرا، عندما توغل فوزير على الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية تصدى لها العقيدي.

وظهر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 15، عندما حاول مباغة دافاع الرائد، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت على يسار الحارس دون أن تشكل أي خطورة.

وواصل الرائد اندفاعه نحو مرمى النصر، وكاد يحيى سنبل أن يفتتح التسجيل لفريقه عند الدقيقة 32، بعد أن سدد كرة قوية ردها القائم الأيمن.

وفي الوقت المتحسب بدل الضائع، نجح السنغالي ساديو ماني، من وضع النصر في المقدمة بفضل تسديدة أرضية استقرت في شباك الرائد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع البرتغالي كاسترو، مدرب النصر بالبرازيلي تاليسكا عوضا عن عبدالرحمن غريب، وسرعان ما ترك اللاعب البرازيلي بصمته، عندما أضاف الهدف الثاني للنصر.

واندفع النصر بعد ذلك للهجوم في ظل النقص العددي للرائد، وذلك بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه بند وحيشي في آخردقائق الشوط الأول.

ونجحت محاولات الدون المتكررة في دك شباك الرائد، عندما سجل الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 78 بمهارة فردية مميزة.

وبدل المغربي محمد فوزير النتيجة للرائد، عند الدقيقة 87 من علامة الجزاء لتصبح 3-1.

الاتفاق وأبها

إلى ذلك حقق فريق الاتفاق فوزا ثمينا على مضيفه أبها بنتيجة (3 - 1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وسجل موسى ديمبلي الهدف الأول لصالح الاتفاق، في الدقيقة 59، تبعه بالثاني للاتفاق زميله روبن كوايسون عند الدقيقة 76، فيما أضاف حامد الغامدي ثالث أهداف الاتفاق في الدقيقة 38، قبل أن يتمكن الفريق الأبهاوي من تقليص الفارق عن طريق توكو إيكامبي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8 من عمر المباراة.

ورفع الاتفاق بهذا الفوز رصيده إلى 13 نقطة من 6 مباريات، ليصعد مؤقتا إلى المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، محققا فوزه الرابع في المسابقة، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد أبها عند 6 نقاط، في المركز العاشر.