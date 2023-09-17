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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى يجتمع بالجهاز الفنى واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
وأكد مجلس الإدارة، خلال اجتماعه باللاعبين، حرصه الشديد على توفير كافة أوجه الاستقرار للفريق في المرحلة المقبلة، معربين عن كامل ثقتهم في الجيل الحالي في تحقيق الأفضل للنادي الإسماعيلي، في ظل تكاتف جماهير ومحبي وعشاق الإسماعيلي خلف فريقه في الموسم القادم.
ويحظى عماد حمدى بثقة الجهاز الفني، بقيادة إيهاب جلال، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأصفر وينال دعم زملائه.
وأصبح ترتيب كباتن الإسماعيلى كالتالى: عماد حمدى، ثم محمد هاشم ثم عبد الرحمن مجدى ثم محمد فوزى وفقاً للأقدمية.
ويستعد الإسماعيلى لافتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري بمواجهة زد الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة والمقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.
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