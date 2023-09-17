خمسة أهداف وحالتا طرد.. الأهلي السعودي يفوز على التعاون بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الأهلي الفوز على التعاون في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع السادس بالدوري السعودي للمحترفين "روشن".

انتهت المباراة بنتيجة 3/2 لصالح الأهلي السعودي وسجل أهدافه الثلاثة: عبد الباسط هندي في الدقيقة 4، هدف ذاتي لوليد عبد الوهاب في الدقيقة 23، ألان ماكسيمين في الدقيقة 67.

أحرز جواو بيدرو الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 48، سجل موسى بارو الهدف الثاني في الدقيقة 51.

شهدت المباراة حالتي طرد لـ عبد الباسط هندي لاعب الأهلي وألفارو ميدران لاعب التعاون.

احتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، تواجد التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.