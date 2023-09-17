"معملناش حسابنا على الأزرق".. سر ارتداء الزمالك قميصين مختلفين في مباراة أرتا سولار



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك سر أزمة مشاركة الفريق الأبيض بقميصين مختلفين خلال مواجهة اليوم أمام أرتا سولار الجيبوتي في دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المصدر، أن النادي لم يصطحب معه عدد وفير من القمصان الاحتياطي "الأزرق" المتواجد عليه لوجو الشركة الراعية للنادي، وتم الاعتماد على القميص الأساسي "الأبيض" تحسبا لخوض المباراة به.

أكمل المصدر: "الاجتماع الفني أسفر عن مشاركة الزمالك بالقميص الاحتياطي وليس الأبيض، وهو ما اضطر الجهاز الإداري بتجهيز التيشرتات المتاحة باللوجو، والباقي بدون اللوجو".

واضاف المصدر: "لاعبو الزمالك ارتدوا القميص الأزرق بالكمية المتواجدة معهم، وارتدى باقي اللاعبين قمصان بدون أسم الراعي، خاصة وأنهم يخوضون التدريبات بنفس القميص".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تعرض للخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي اليوم بهدفين دون رد، في ذهاب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.