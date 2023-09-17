شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشيد بصفقتى الأهلى الجديدتين رغم خسارة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على صفقتي فريقه الجديدتين رضا سليم وإمام عاشور، بعد مشاركتهما أساسيين في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري أمس في السوبر الأفريقي، رغم خسارة الأهلي للقب القاري.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر الأفريقي: "اللاعبون الجدد قدموا مستوى جيدا للغاية في الشوط الأول، وقد صنع رضا سليم خطورة في أكثر من فرصة بينما ظهر إمام عاشور بشكل جيد".

وأضاف: "الثنائي ظهر بشكل جيد ولكن لم يصلوا للسرعة الخاصة بنا أو يدخلوا الرتم الخاص بنا ومع الوقت سينسجمان مع الفريق، خاصة إمام عاشور العائد من الإصابة بعد غياب طويل قرابة 4 شهور".

وتعود بعثة النادى الأهلى من السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد خسارة لقب كأس السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

وفاز اتحاد العاصمة باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أحرز زين الدين بلعيد هدف المباراة الوحيد فى شباك الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وقاد عبد الحق بن شيخة، المدير الفنى لاتحاد العاصمة فريقه للفوز باللقب، بعدما حقق معه كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المنصرم، بينما خسر الأهلي البطولة مع مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي خسر لقبه الثاني مع الأحمر منذ توليه قيادة الفريق.