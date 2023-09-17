بطولة إسبانيا: برشلونة يدكّ شباك بيتيس بخماسية

الرياص - اسماء السيد - فالنسيا (إسبانيا): صعد برشلونة حامل اللقب الى صدارة ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم مؤقتًا اثر فوزه الساحق على ضيفه ريال بيتيس بخماسية نظيفة السبت على ملعب مونتجويك الاولمبي السبت في المرحلة الخامسة.

واستعرض الفريق الكاتالوني قوته الهجومية بخمسة اهداف حملت توقيع البرتغالي جواو فيليكس (25) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (32) وفيران توريس (62) والبرازيلي رافينيا (66) والبرتغالي الآخر جواو كانسيلو (81).

ورفع برشلونة رصيده الى 13 نقطة وانتزع الصدارة مؤقتًا بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يستضيف ريال سوسييداد الاحد، فيما مني ريال بيتيس بخسارته الثانية فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز التاسع.

الفوز الرابع

وهذا الفوز هو الرابع تواليًا لبرشلونة في الدوري منذ تعادله امام خيتافي سلبا في المرحلة الافتتاحية.

وافتتح الوافدان الجديدان فيليكس وكانسيلو رصيدهما التهديفي مع النادي الكاتالوني بعد انضمامهما الى صفوفه في نهاية فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي بطل إنكلترا توالياً.

ومنح فيليكس التقدم لأصحاب الارض عندما تلقى كرة من الوافد الاخر أوريول روميو داخل المنطقة فحاول البرتغالي تسديدها "على الطاير" لكنها طالت عليه قبل ألأن يتدارك ويتابعها بتسديدة من زاوية ضيقة ومن مسافة قريبة (25).

وتابع برشلونة ضغطه الهجومي واستطاع نجمه ليفاندوفسكي مضاعفة التقدم اثر تمريرة بينية من الدنماركي اندرياس كريستنسن سددها بيمناه من داخل المنطقة على يمين الحارس البرتغالي روي سيلفا (32).

وعزّز فيران توريس تقدم برشلونة بالهدف الثالث من ركلة حرّة مباشرة سددها بذكاء في الزاوية اليمنى للحارس البديل فرانسيسكو فييتيس (62)، وأضاف بديله البرازيلي رافينيا الرابع بتسديدة قوية اثر تمريرة من ليفاندوفسكي، قبل ان يختتم كانسيلو مهرجان الاهداف بالهدف الخامس بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى البعيدة اثر تمريرة من البولندي (81).

فالنسيا

وألحق فالنسيا هزيمة مذلة بضيفه أتلتيكو مدريد عندما تغلّب عليه بثلاثية نظيفة على ملعب ميستايا.

وسجّل اهداف فالنسيا كل من هيوغو دورو (5 و34) وخافيير غيرا (54).

وهي الخسارة الاولى لـ"روخيبلانكوس" هذا الموسم بعد فوزين وتعادل، فتراجع الى المركز السابع برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، فيما استعاد فالنسيا توازنه بعد خسارتين متتاليتين وحقق فوزه الثالث هذا الموسم متقدما الى المركز الخامس.

وقال حارس مرمى اتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك "لقد دخلوا المباراة بقوة أكبر بكثير، وإذا لم تكن على المستوى نفسه، فمن المستحيل الفوز بأي مباراة".

وأضاف "لقد استحقوا الفوز، وعلينا أن نهنئهم وأن ننظر في المرآة. نعلم أنه يمكننا تقديم أكثر بكثير مما قدمناه اليوم".

وتابع "افتقرنا إلى كل شيء اليوم... لعبنا مباراة سيئة جدا وخسرنا 0-3 وهذا يؤلمنا كثيرا".

وخاض اتلتيكو مباراته الاولى في الدوري منذ ثلاثة أسابيع بعدما أرجئت مباراته امام اشبيلية في المرحلة الرابعة بسبب سوء حالة الطقس، قبل ان يدخل الدوري في عطلة بسبب المباريات الدولية.

وجاءت الخسارة في توقيت سيء بالنسبة لفريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني حيث يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بمواجهة لاتسيو الايطالي، وقبل ان يصطدم بجاره في العاصمة ريال مدريد في مواجهة الدربي الاسبوع المقبل.

وفاز اتلتيك بلباو على قادش بثلاثية نظيفة على ملعب سان ماميس.

وسجّل غوركا غوروسيتا (66) واسيير فيلاليبر (68) والغاني إيناكي ويليامس (90) الاهداف.

ويحتل اتلتيك بلباو المركز الثالث مؤقتًا برصيد 10 نقاط.