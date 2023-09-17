الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفقة

تعثرت صفقة انتقال لاعب دولي سابق من أحد أندية دبي إلى نادٍ منافس، بعدما أبدى المدرب عدم ممانعته بإتمام الصفقة، ولكن رفض اللاعب للراتب المعروض عليه، أسهم في توقف المفاوضات قبل غلق باب القيد في 21 الجاري.

توصية

كشف مقربون من مدرب بأحد أندية دوري المحترفين عن تقدمه بتوصية إلى إدارة النادي بالاستغناء عن لاعب أجنبي كبير، بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ والتعاقد مع لاعب آخر بديلاً عنه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لجنة

تفاجأ رياضيون بإسناد رئاسة لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية إلى شخصية من خارج الاتحاد المعني، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى شخصية لها دراية بطبيعة عمل منتسبي اللجنة، كون العمل فيها «حساساً»، على حد تعبيرهم.