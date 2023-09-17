الامارات | دورة كلباء للألعاب الشاطئية نوفمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية موعد انطلاق الحدث خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر المقبل برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والتي تتميز بكونها أول دورة على مستوى آسيا تضم هذا الكم من الألعاب والمسابقات الشاطئية.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة عبدالملك جاني، بحضور عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس المستشار عمر بن حنيفة، ومدير الدورة والأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية ياسر عمر الدوخي، إعداد فيلم وثائقي ضمن الخطة الترويجية للدورة، وكلفت اللجنة الفنية بإعداد الجدول الزمني لمسابقات الألعاب في ضوء الاجتماع المرتقب مع ممثلي الاتحادات الرياضية المعنية. من جهته، أكد عبدالملك جاني حرص اللجنة المنظمة على تطوير الدورة من عام إلى عام حتى تحقق مزيداً من الرواج والنجاح، وقال: «إن مسرح الحدث سيشهد لمسات وخدمات جديدة للرياضيين المشاركين، ولجمهورها الذي ارتبط بها منذ انطلاقتها»، وأشار إلى أن «المؤتمر الصحافي مطلع نوفمبر المقبل سيتم الإعلان فيه عن كل مستحدثات الدورة وبرنامج مسابقاتها والفعاليات الترفيهية المصاحبة لها، ووعد بأن تكون النسخة الثالثة للدورة حافلة بكل ما يسعد الجمهور».