الامارات | «يد الشارقة» تقبض على كأس الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق الشارقة بلقب النسخة الأولى من كأس الاتحاد بفوزه، أمس، في المباراة النهائية على ضيفه فريق نادي مليحة بفارق ثمانية أهداف، بنتيجة 24-16.

وتوجّه رئيس اتحاد كرة اليد، نبيل عاشور، رفقة رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس الألعاب الجماعية في النادي محمد عبيد الحصان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجلسي إدارتي الناديين، بتقليد الشارقة الميداليات الذهبية وكأس البطولة، ومليحة بالفضية.

وأضاف الشارقة كأس الاتحاد إلى خزائن الفريق التي أصبحت 42 بطولة في تاريخه بمسابقات مرحلة الرجال، ليؤكد الشارقة بعد الظفر بافتتاحية الموسم الجديد، سعيه إلى مواصلة الهيمنة على ألقاب البطولات المحلية، بعد إنجازه غير المسبوق بخماسية الموسم الماضي، وسبقها بالعلامة الكاملة ورباعية موسم 2021-2022.

وجاءت البداية متقاربة بين الفريقين، قبل أن ينجح الشارقة - من خلال الاعتماد على الدفاع الضاغط والهجمات السريعة - في الابتعاد تدريجياً بالنتيجة، وإنهاء الشوط الأول متفوقاً بفارق سبعة أهداف بنتيجة 14-7.

وتحسن أداء مليحة مع انطلاق الشوط الثاني لينجح لاعبوه في تقليص الفارق إلى أربعة أهداف مع انتصاف الشوط، إلا أن فارق الخبرات صبّ مجدداً في صالح الشارقة، بعد أن تمكّن لاعبو «الملك» من استعادة زمام المبادرة وإنهاء المباراة لصالحهم، بفارق ثمانية أهداف بنتيجة 24-16.

وأعرب مدرب فريق الشارقة التونسي سامي السعيدي عن سعادته باستهلال الموسم بالصورة المثلى. وقال في تصريحات صحافية: «استحق الفريق اللقب بناء على الأداء الذي قدّمه اللاعبون طوال مبارياتنا في البطولة، ونجحنا في تحقيق أولى الخطوات نحو الحفاظ على مكتسبات النجاح، سواء الإعداد للموسم الحالي أو تطلعاتنا المستقبلية، من خلال الدفع بالعناصر الشابة، جنباً إلى جنب مع عناصر الخبرات».

وأوضح: «عمدنا في مبارياتنا في البطولة المقتصرة على العنصر المواطن، إلى الدفع بلاعبين من الناشئين والشباب، في فرصة سانحة لإثبات الذات».

واختتم: «اللقب خير دافع لاستحقاقنا المقبل بعد غد، حين نخوض النهائي الثاني في غضون أسبوع بلقاء فريق شباب الأهلي في كأس (السوبر) الإماراتي».

سامي السعيدي:

«اللقب دافع قوي قبل خوض النهائي الثاني في غضون أسبوع أمام شباب الأهلي على لقب كأس السوبر الإماراتي».