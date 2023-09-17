الامارات | اتحاد الدراجات يجدد شراكته مع «القدرة للخدمات الرياضية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد اتحاد الدراجات، أمس، شراكته مع شركة القدرة للخدمات الرياضية للموسم الرياضي الجديد بعد نجاح الأخيرة خلال الموسمين الماضيين في إدارة نظام التوقيت الإلكتروني لسباقات الاتحاد بما في ذلك سباقات الطريق وسباقات الدراجات الجبلية خلال الموسم الجديد.

وحضر توقيع الاتفاقية الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي ومدير عام شركة القدرة للخدمات الرياضية محمد الكمالي ونائبه بدر الزرعوني، والمدير الفني لاتحاد الدراجات فاتشيه، وذلك في مقر اتحاد اللعبة بمضمار زايد في الشارقة.

وقال الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي لـ«الإمارات اليوم»: «إن الاتفاقية الجديدة تشمل القيام بعدد من المهام التي تسهم في الارتقاء بالسباقات ومنها الترويج للسباقات وتشجيع المجتمع على المشاركة من خلال الوسائل المتاحة لشركة القدرة، وإدارة وتشغيل نظام التوقيت الإلكتروني في سباقات الطريق لفئات الرجال والدراجات الجبلية».

وأضاف أن «التعاقد مع الشركة في البداية كان تحدياً كبيراً ونقلة لسباقات اتحاد الدراجات في حساب التوقيتات وإدارة السباقات بدقة كبيرة وسرعة، وهو ما أسهم بالتأكيد في الارتقاء بالسباقات وزيادة نسبة المشاركة من أفراد المجتمع».

ياسر الدوخي:

«الاتفاقية تسهم في الارتقاء بالسباقات وزيادة نسبة المشاركة من أفراد المجتمع».