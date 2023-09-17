الامارات | الوصل يطلب من شباب الأهلي كأس السلة بعد غياب 12 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل فريق الوصل استعادة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، الغائب عن خزائنه منذ 12 عاماً، حين يحل ضيفاً على شباب الأهلي (حامل اللقب) في السابعة مساء اليوم في المباراة النهائية للبطولة المرحّلة من الموسم الماضي.

وتقام في التوقيت ذاته، على صالة نادي الشارقة الرياضي، مباراة تحديد المركز الثالث بين الشارقة وجاره البطائح.

وجاء تأهل شباب الأهلي والوصل إلى النهائي بتخطّيهما - بنجاح - الخميس الماضي، عقبة الدور نصف النهائي، بعد فوز الأول على ضيفه البطائح 91-75، وتحقيق الوصل مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه خارج الديار على الشارقة بنتيجة 77-74.

ويطمح الوصل إلى تحقيق ثاني ألقابه في كأس نائب رئيس الدولة منذ تتويجه بلقب موسم 2010-2011، فيما يسعى شباب الأهلي إلى لقبه السابع تاريخياً، بعد تتويجه في مواسم 2011-2012، و2012-2013، و2013-2014، و2016-2017، و2017-2018، و2021-2022.

ويستند المدرب الجديد للوصل الصربي ميودراغ بيريسيتش، في تحقيق حلم استعادة «الإمبراطور» للكأس، على كوكبة من العناصر الشابة وأصحاب الخبرات، ومن خلفهم المحترفان الأجنبيان: نيكولاس ويست، وإس ليمون، الذين أسهما في تسجيل 51 من أصل 77 نقطة في سلة الشارقة، وكانت كفيلة بعبور «الإمبراطور» للمباراة النهائية.

بدوره يعوّل المدرب الجديد لسلة شباب الأهلي، التونسي وليد زيادة - لإضافة «فرسان السلة» رقماً قياسياً في تاريخ البطولة كأكثر الفرق تتويجاً باللقب - على خبرات العناصر الدولية، يتقدمهم قيس عمر، والأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف، وصانع الألعاب سعيد مبارك، إلى جانب المحترفين الأميركيين نيكولاس مينراث وغوفال لويس.