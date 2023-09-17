شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. متعب يسجل أول أهدافه مع الأهلى.. والأحمر يهزم المنصورة بسداسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 17 سبتمبر 2004، سجل عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أول أهدافه الرسمية مع المارد الأحمر، حيث هز شباك أسمنت السويس فى أولى مبارياته فى الدورى، والتى انتهت بفوز الأهلى "3-0" بالسويس، وسجل متعب هدفين، وأسامة حسنى هدفا.

وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003.

كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما، كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

وشارك بقميص الاهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات، عماد متعب ثالث أكبر الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل 28 هدفا فى 93 مشاركة.

شارك فى 9 مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها هدفين، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية، كما قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".

فى 31 يوليو 2018، أعلن عماد متعب اعتزال الساحرة المستديرة بعد مشوار حافل بالإنجازات والبطولات مع الكرة المصرية والاتجاه للعمل الإعلامى، وقضى قناص الأهلى آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهداف، ليعود إلى مصر ويعلن اعتزاله لكرة القدم.

فى مثل هذا اليوم 17 سبتمبر 1990، اكتسح الأهلى ضيفه المنصورة بنصف دستة أهداف دون رد، سجل طارق خليل هاتريك، وعادل عبد الرحمن هدفين، وعمرو أنور هدفا في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى، ويملك المارد الأحمر فى تاريخه الطويل مباريات عديدة أنهاها بسداسية تاريخية ومنها التى تحققت عام 1978، فى البطولة الأفريقية، على حساب ليوباردز الكيني، وفاز الأهلي في هذا اللقاء بسداسية نظيفة. وفى عام 1956 سحق فريق الأهلى منافسه السكة الحديد بنصف دستة أهداف تقاسمها محمود الجوهرى، وشريف الجندى ، وفى عام 1997 استطاع المارد الأحمر أن يحقق فوزا كبيرا على النادى الإسماعيلى، فى مسابقة الدورى الممتاز، بسداسية نظيفة ، كما حقق الأهلى الفوز الأشهر له على الإطلاق، وكان على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري في عام 2002. كما فاز المارد الأحمر على فريق فيلا الأوغندي، بستة أهداف نظيفة، ضمن مواجهات بطولة دورى أبطال أفريقيا في 2004 ، بينما تفوق المارد الأحمر على نادي الألمونيوم، بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الدوري في موسم 2005 . وفى نوفمبر 2005 فاز الفريق الأحمر على نظيره الإسماعيلي، بسداسية نظيفة، للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، وكان ذلك في مسابقة الدوري المصري ، وهزم النادي الاهلى فريق طنطا، بسداسية نظيفة، ضمن مواجهات الدوري 2015 . كما فاز الاهلى على فريق الالومنيوم بسداسية نظيفة، يوم 22 ديسمبر 2016، ضمن مواجهات دور الـ32 بكأس مصر، وهي البطولة التي حصدتها القلعة الحمراء.

فى مثل 17 سبتمبر 2007 أقيمت القمة رقم "100" لمسابقة الدورى، ضمن فعاليات الجولة الخامسة، وانتهت بفوز الأهلى بهدف رائع للماجيكو محمد أبوتريكة فى شباك محمد عبد المنصف بالدقيقة 37 من الشوط الأول، أدار المباراة الحكم الكرواتى ايفان بيبك الذى احتسب ضربة جزاء أهدرها شادى محمد وتصدى لها أوسة.

جاء تشكيل مباراة القمة رقم 100 على النحو التالى، تشكيل الزمالك بقيادة الهولندى رود كرول: محمد عبدالمنصف، أحمد غانم سلطان، كريم ذكري، محمود فتح الله، التونسى وسام العابدي، أحمد مجدى (مجدى عطوة)، علاء عبدالغني، محمد أبوالعلا (أسامة حسن)، محمود عبدالرازق شيكابالا، عبدالحليم على (جمال حمزة)، عمرو زكي.

تشكيل الأهلى بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه ضم كلا من: عصام الحضري، عماد النحاس، أحمد السيد، شادى محمد، محمد بركات، محمد شوقي، حسام عاشور، حسن مصطفى (وائل جمعة)، الأنجولى جيلبرتو (إسلام الشاطر)، محمد أبوتريكة (عماد متعب)، الأنجولى أمادو فلافيو.