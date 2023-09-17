شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه الأجانب خلال ساعات.. ولائحة تحفيزية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى الزمالك المستحقات الخاصة باللاعبين الأجانب لصرفها فور وصول البعثة البيضاء إلى القاهرة قادمة من تنزانيا، بعد مواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسبق وقام نادي الزمالك بصرف مستحقات اللاعبين قبل السفر لتنزانيا، لكن تم تأجيل صرف مستحقات اللاعبين الأجانب لحين العودة بعد التنسيق مع الجهاز الإدارى وهو ما سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة ليتم صرف المستحقات الخاصة بكافة اللاعبين قبل انطلاق مباريات الدورى للموسم الجديد.

فى سياق مختلف، كشف مصدر مطلع داخل الزمالك إجراء تعديلات على لائحة الفريق الكروى للموسم الجديد بهدف زيادة الحافز لدى اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج خلال مباريات الموسم المقبل، وتتضمن اللائحة الجديدة بنودا خاصة لتحفيز اللاعبين الناشئين والشباب المنتظر الاعتماد عليهم بشكل أكبر خلال الموسم الجديد، لتعويض أزمة إيقاف القيد وعدم القدرة على إبرام صفقات جديدة.

فى سياق آخر، أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات الدور الأول من بطولة الدورى الممتاز، والمقرر انطلاق نسخته الجديدة يوم الاثنين المقبل 18 سبتمبر الجارى.

وجاء مواعيد مباريات الزمالك كالتالى..

الجولة الأولى

الزمالك × بيراميدز فى الساعة "7 " مساء الخميس 21 سبتمبر على استاد الدفاع الجوى.

الجولة الثانية

الزمالك × المقاولون فى الساعة "7" مساء يوم الاثنين 25 سبتمبر باستاد القاهرة الدولى.

الجولة الثالثة

الزمالك × البنك الأهلى في الساعة "7" مساء يوم السبت 7 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى.

الجولة الرابعة

الزمالك × سموحة في الساعة "7" مساء السبت 21 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى.

الجولة الخامسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر باستاد المقاولون العرب.

الجولة السادسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 3 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة السابعة

الزمالك × فيوتشر أحد يومى 29 أو 30 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة الثامنة

الزمالك × الاتحاد السكندرى أحد يومى 6 أو 7 ديسمبر .

الجولة التاسعة

الزمالك × المصرى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 14 ديسمبر على استاد برج العرب.

الجولة العاشرة

الزمالك × الأهلى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 15 فبراير على استاد القاهرة ومؤجل من الجولة العاشرة.

الجولة الحادية عشر

الزمالك × سيراميكا في الساعة "7" مساء يوم الثلاثاء 2 يناير على استاد المقاولون.

الجولة الثانية عشر

الزمالك × فاركو مؤجل

الجولة الثالثة عشر

الزمالك × الإسماعيلى في الساعة "7" مساء يوم الإثنين 19 فبراير على استاد الإسماعيلية.

الجولة الرابعة عشر

الزمالك × الداخلية أحد يومى 28 او 29 فبراير.

الجولة الخامسة عشر

الزمالك × الجونة في الساعة "7" مساء يوم السبت 9 مارس على استاد الجونة.

الجولة السادسة عشر

الزمالك × طلائع الجيش في الساعة "9" مساء يوم الأحد 17 مارس على استاد الكلية الحربية.

الجولة السابعة عشر

الزمالك × بلدية المحلة فى الساعة "9" مساء أحد يومى 3 أو 4 أبريل على استاد القاهرة الدولى.