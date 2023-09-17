شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلى أمام المصرى بعد خسارة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للاهلى، على إجراء عدة تغييرات فى تشكيل فريقه بداية من المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدى، المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصرى.

وبدأ كولر تجهيز لاعبه الفرنسى أنتونى موديست، الوافد الجديد للقلعة الحمراء، للظهور الأول فى تشكيل المارد الأحمر بداية من مواجهة المصري البورسعيدى فى افتتاحية الدوري، لاسيما فى ظل غياب محمود كهربا مهاجم الفريق بسبب الإيقاف ستة لقاءات.

واستقر كولر على عودة ياسر إبراهيم للتشكيل الأساسى بدلا من رامى ربيعة بعدما شارك اللاعب بديلا فى نهاية مباراة السوبر الأفريقى.

ويرغب كولر فى الظفر بالثلاث نقاط فى بداية انطلاقة مسابقة الدوري ضمن خطة الحفاظ على اللقب المحلى الذى توج به لاسيما فى ظل تواجد على ماهر على رأس القيادة الفنية للمصري البورسعيدى.