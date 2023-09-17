شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد مواجهة أرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ بعثة الفريق الكروى بنادى الزمالك رحلة العودة إلى القاهرة فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، قادمة من تنزانيا، بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي أمس، السبت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي خسرها الأبيض بهدفين نظيفين.

ومن المقرر وصول بعثة فريق الزمالك إلى القاهرة فى الثانية صباح غد، الاثنين، حيث سيخوض رحلة طيران يتخللها ترانزيت لمدة ساعتين فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

فى سياق آخر، أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات الدور الأول من بطولة الدورى الممتاز، والمقرر انطلاق نسخته الجديدة يوم الاثنين المقبل 18 سبتمبر الجارى.

وجاء مواعيد مباريات الزمالك كالتالى..

الجولة الأولى

الزمالك × بيراميدز فى الساعة "7 " مساء الخميس 21 سبتمبر على استاد الدفاع الجوى.

الجولة الثانية

الزمالك × المقاولون فى الساعة "7" مساء يوم الاثنين 25 سبتمبر باستاد القاهرة الدولى.

الجولة الثالثة

الزمالك × البنك الأهلى في الساعة "7" مساء يوم السبت 7 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى.

الجولة الرابعة

الزمالك × سموحة في الساعة "7" مساء السبت 21 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى.

الجولة الخامسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر باستاد المقاولون العرب.

الجولة السادسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 3 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة السابعة

الزمالك × فيوتشر أحد يومى 29 أو 30 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة الثامنة

الزمالك × الاتحاد السكندرى أحد يومى 6 أو 7 ديسمبر .

الجولة التاسعة

الزمالك × المصرى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 14 ديسمبر على استاد برج العرب.

الجولة العاشرة

الزمالك × الأهلى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 15 فبراير على استاد القاهرة ومؤجل من الجولة العاشرة.

الجولة الحادية عشر

الزمالك × سيراميكا في الساعة "7" مساء يوم الثلاثاء 2 يناير على استاد المقاولون.

الجولة الثانية عشر

الزمالك × فاركو مؤجل

الجولة الثالثة عشر

الزمالك × الإسماعيلى في الساعة "7" مساء يوم الإثنين 19 فبراير على استاد الإسماعيلية.

الجولة الرابعة عشر

الزمالك × الداخلية أحد يومى 28 او 29 فبراير.

الجولة الخامسة عشر

الزمالك × الجونة في الساعة "7" مساء يوم السبت 9 مارس على استاد الجونة.

الجولة السادسة عشر

الزمالك × طلائع الجيش في الساعة "9" مساء يوم الأحد 17 مارس على استاد الكلية الحربية.

الجولة السابعة عشر

الزمالك × بلدية المحلة فى الساعة "9" مساء أحد يومى 3 أو 4 أبريل على استاد القاهرة الدولى.