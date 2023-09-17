ريال مدريد أمام سوسيداد وأرسنال يواجه إيفرتون.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 17 - 9 - 2023، عددا من المباريات المرتقبة في الدوريات الكبرى بقارة أوروبا، بالإضافة لمنافسات مُثيرة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز مع الجيش الرواندي، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي فيوتشر مع فريق سينيجيدا، في مباراة الذهاب بدور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

وفي الدوري الإنجليزي، تُقام مباراتان قويتين بين برونموث وتشيلسي، وإيفرتون ضد آرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وفي الليجا الإسبانية، يلعب ريال مدريد مع ريال سوسيداد، في لقاء قوي بالجولة الخامسة، على ملعب سنتياجو برنابيو.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث ضد تشيلسي، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

إيفرتون ضد آرسنال، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

خيتافي ضد أوساسونا، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

فياريال ضد ألميريا، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

إشبيلية ضد لاس بالماس، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإيطالي

كالياري ضد أودينيزي، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فروزينوني ضد ساسولو، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مونزا ضد ليتشي، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 2".

فيورنتينا ضد أتالانتا، في تماك السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

روما ضد إمبولي، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الفرنسي

لوريان ضد موناكو، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ستراسبورج ضد مونبيلييه، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

كليرمون ضد نانت، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

ستاد ريمس ضد بريست، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

أولمبيك مارسيليا ضد تولوز، في تمام السادسة وخمسة دقائق بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

أولمبيك ليون ضد لو هافر، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

دوري أبطال إفريقيا

اونياو دي سونجو ضد بترو أتليتيكو، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

جوانينج جالاكسي ضد أورلاندو بايرتس، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

الجيش الرواندي ضد بيراميدز، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

بيج بوليتس ضد مازيمبي، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

أول أغسطس ضد الهلال السوداني، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كسيين ضد حوريا كوناكري، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

هافيا ضد الوداد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بو رانجرز ضد شباب بلوزداد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

دوانز البوركينابي ضد الترجي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

المريخ ضد أكيديمكا بيتروليوس، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

بحر دار كينيما ضد النادي الأفريقي، في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

سينيجيدا ضد فيوتشر، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

موزا ضد الشياطين السود، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

أبو سليم ضد كمبالا سيتي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.