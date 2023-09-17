شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا وصف ميتروفيتش نادي الهلال بريال مدريد؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سخر المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش (29 عاماً) من نادييه السابقين فولهام ونيوكاسل الإنجليزيين، وقال اللاعب الدولي المنتقل للهلال السعودي مقابل 46 مليون استرليني في مقابلة مع صحيفة إيطالية:«أخيراً وصلت لناد من طراز رفيع».

وأمضى ميتروفيتش 3 سنوات في نيوكاسل بعد إنتقاله إليه من أندرلخت البلجيكي في 2015 ولعب في فولهام خمس سنوات ثم هدد بعدم المشاركة مع فولهام بعد رفض الإدارة عرضاً من الهلال لشرائه.

وقال المهاجم في المقابلة:«عندما تلقيت العرض من الهلال تحدثت مع العائلة وأدركت أن من المستحيل رفض عرض كهذا. لا أشعر بحنين لإنجلترا، لعبت سنوات طويلة هناك. أنا سعيد جداً لأنني أخيراً وصلت لناد من طراز رفيع، الهلال يشبه ريال مدريد في أوروبا».

وسجل ميتروفيتش 111 هدفاً بقميص فولهام في 206 مبارايات وكانت لأهدافه أهمية في صعود الفريق من الدرجة الأولى من ضمنها تسجيل 43 هدفاً موسم 2021-2022 لمساعدته على الصعود للممتاز وسجل ميتروفيتش 14 هدفاً لكتيبة المدرب ماركو سيلفا وساعده على احتلال منتصف الترتيب لذا كان المدرب غاضباً من إجبار اللاعب للنادي على البيع. وسجل ميتروفيتش حتى الآن 5 أهداف للهلال في 4 جولات بالموسم.