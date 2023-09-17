شكرا لقرائتكم خبر عن ووكر يضمن استقرار ابنه بشراء قصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن قيام كيل ووكر (33 عاماً) نجم مانشستر سيتي ومدافع منتخب إنجلترا بشراء قصر مطل على البحر بقيمة 2.5 مليون استرليني لصديقته السابقة لورين جوودمان لضمان استقرار ابنه منها «كايرو» (3 سنوات).

وكشف التقرير أن ووكر اشترى ستائر للقصر بقيمة 40 ألف استرليني ليرضي نجمة السوشيال ميديا التي حملت منه بعد انفصاله عن زوجته آني كيلنر في فبراير 2020.

وقال مصدر مقرب من لورين إنها سعيدة جداً بمبادرة ووكر وأنه «فعل الشيء الصحيح» لضمان شعور كايرو بالأمان.

وأنجبت«الفاشينيستا» طفلة مؤخراً، ولم يعرف اسم مولودتها بعد، لكن المصدر رجح أن يكون أول حرف من اسمها «k» بعدما طلبت من متابعيها اقتراح أسماء بنات تبدأ بهذا الحرف. ولدى ووكر ثلاثة أبناء من زوجته آني كيلنر، لكنه اعترف بأبوته لكايرو وتبادلت لورين وآني مناوشات على مواقع التواصل اتهمت لورين فيها زوجة ووكر بالتعامل مع ابنها كايرو كدخيل على العائلة.