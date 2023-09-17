شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يتعرض للضرب في مباراة بالهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض حكم مباراة في إقليم أجارتالا في الهند للضرب من قبل اللاعبين في دوري تريبورا ستيت بين فريق سانغا وتريفيني.

وتعرض الحكم تنكو ديي لموجة غضب عارمة من قبل لاعبي تريفيني إثر رفعه بطاقة حمراء بحق أحدهم ليلاحق ويتعرض للكمات قبل تدخل كادر تريفيني التدريبي ومسؤولين آخرين للتفريق بينهم. وعلق رئيس دوري تنيربورا براناب ساركار على الحادثة وقال:«كان هناك غضب في الملعب من قرار الحكم ورفع اللاعبون أيديهم عليه ورد عليهم الحكم بالضرب، سنجتمع للنظر في الحادثة».