شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتابع ابنه في الأكاديمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البقاء في فلوريدا، وعدم السفر مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي لمباراته أمام أتلانتا، وذلك بعد شبهة معاناته من إصابة منعته من المشاركة مع المنتخب أمام بوليفيا ضمن تصيفات مونديال 2026.

وشوهد ميسي في ملعب أكاديمية إنتر ميامي لمراقبة تمرينات نجله الأكبر تياغو لاعب الأكاديمية بـ«تي شيرت» واسع وشورت قرر صاحب الكرات السبع رفعه بطيه أكثر من مرة وفي يده شرابه المفضل «ماتيه».

وبدا ميسي بشخصية مدرب وهو يوجه ابنه وزملاءه في الملعب، كما رافق ميسي ابناه الآخران ماتيو وشيرو اللذان ارتديا أيضاً قميص إنتر ميامي.

وسلم ميسي، الذي سجل لفريقه الجديد 11 هدفاً حتى الآن، على اللاعبين وصافحهم بعدما نشر مساء الجمعة على حسابه في إنستغرام صورة بيتزا من مطعم أرجنتيني في ميامي رغم حضوره تمرينات فريقه صباحاً.

ونشر حساب النادي الرسمي صور لاعبيه سيرجيو بوسكيتس وجوزف مارتينيز ولياندرو كامبانا ودي أندريه يدلين وهم يصعدون سلم الطائرة قبل أن يخسروا المباراة أمام أتلانتا 5-3 ولا يعلم إن كان ميسي يستطيع التعافي للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام ضيفه تورنتو الأربعاء المقبل.