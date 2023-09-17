شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يذكّر دي كانيو بحادثته الشهيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

ذكر النجم النرويجي ايرلينيغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل الثلاثية التاريخية والسوبر الأوروبي، الأسطورة الإيطالي باولو دي كانيو بحادثته الشهيرة عندما دفع الحكم الراحل بول ألكوك قبل 25 عاماً وذلك أثناء احتفاليته بهدفه في مباراة الفوز على ويست هام 3-1.

ودفع دي كانيو، لاعب شيفيلد وينزداي حينها الحكم في مباراة أمام أرسنال عام 1998 ما نجم عنه قرار الحكم الذي قاد 94 مباراة بالدوري اللإنجليزي لطرده فوراً.

وشاهد هالاند قبل الصافرة وصول دي كانيو ملعب فريقه السابق ويست هام وسط تصفيق المشجعين وارتدائه وشاح النادي وإيمائه بشعار المطارق وبالفعل ألهم الأسطورة لاعبي ويست هام في بداية المباراة وقدموا أداء لافتاً لكن بعد قلب سيتي الطاولة قرر هالاند تذكير اسطورة الخصم بالواقعة الشهيرة بعد الاتفاق مع زميله الإسباني بيرناردو سيلفا.

وهذا هو هدف هالاند السابع في 5 مباريات انتصار لسيتي على التوالي وقال هالاند ببساطة بعد تشكيك بعض المحللين حول تناسب مهاراته مع فريق غوارديولا الذي يعتمد على التمريرات القصيرة:«ثبته».