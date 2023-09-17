شكرا لقرائتكم خبر عن محترفان سوري وموريتاني يلتحقان بالزوراء قبل مواجهة العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

التحق المحترفان السوري محمد فارس والموريتاني الحسن حويبيب بفريق الزوراء العراقي، وشاركا معه في وحدته التدريبية التي أجراها،على ملعب «الفيحاء» في محافظة البصرة تحت إشراف مدربه المصري حسام البدري استعداداً لمواجهة فريق العربي الكويتي، ضمن الدور الأول من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي الاثنين على ملعب «البصرة الدولي» في محافظة البصرة.

المحترف السوري محمد فارس، جديد على فريق الزوراء وقدم له من أحد فرق الدوري الهندي، بينما يقضي المحترف الموريتاني الحسن حويبيب موسمه الخامس على التوالي مع الزوراء.

ويعتمد فريق الزوراء على محترفيه الجدد بشكل كبير هذا الموسم، ويأتي هذا الاعتماد بعد مغادرة أبرز لاعبيه الذين مثلوه في الموسم الماضي للاحتراف الخارجي، أو من خلال تفضيلهم اللعب مع فرق أخرى تلعب في الدوري العراقي.

الجدير بالذكر أن فريق الزوراء العراقي يواصل استعداداته لمباراة العربي، حيث يسعى مدربه، المصري حسام البدري إلى تهيئة الفريق بدنياً وفنياً، وتبدو الأجواء داخل معسكر الزوراء هادئة وإيجابية بسبب حالة الانسجام التي يعيشها اللاعبون سواء مع الإدارة أو مع الطاقم التدريبي.

وأكد البدري، أنه «يسعى جاهداً إلى ظهور فريق الزوراء بصورة طيبة جداً لجمهوره ولكل من يشاهده»، مؤكداً، أن «كل العقبات الكبيرة التي كانت تعترض الفريق قد تم تجاوزها، وسنحاول وبشكل تدريجي وضع الفريق على السكة الصحيحة حتى يعود منافساً قوياً في جميع البطولات التي يشارك فيها».