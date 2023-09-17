شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام خاصة في فوز برشلونة الساحق على بيتيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم برشلونة أداء مبهراً على ملعبه ليسحق ريال بيتيس 5-صفر ويتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مؤقتاً.

ورفع فريق المدرب تشافي هرنانديز رصيده إلى 13 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطة واحدة عن غريمه ريال مدريد الذي يستضيف ريال سوسيداد الأحد.

منح جواو فيلكس، الوافد الجديد على سبيل الإعارة، التقدم لحامل اللقب بعد 25 دقيقة من زاوية ضيقة بعد أن أهدر المحاولة الأولى بعد تمريرة متقنة من أوريول روميو.

وقال فيلكس (23 عاماً):«سددت كرة سيئة على المرمى لكنني واصلت المتابعة وسجلت أخيراً».

وأضاف «كل شيء كان على ما يرام، حين تمتلك هيكلاً جيداً مع تدوير الكرة بسرعة تظهر المساحات والأهداف».

وتابع المهاجم البرتغالي القادم من أتلتيكو مدريد «أعمل على الوصول لأفضل مستوى، روح الفريق رائعة ومن السهل اللعب مع هذه المجموعة، أنا سعيد جداً هنا».

وضاعف روبرت ليفاندوفسكي النتيجة بعد ساعة عقب تمريرة فيلكس إلى المهاجم البولندي لينهي الهجمة بسهولة.

وسجل فيران توريس هدفه الثالث بالموسم من ركلة حرة في الدقيقة 62 قبل أن يضيف البديل رافينيا الهدف الرابع بتسديدة على حدود منطقة الجزاء بعد أربع دقائق.

وقال توريس بعد أن سجل أول هدف من ركلة حرة لبرشلونة منذ مايو/ آيار 2021 «لم أكن أعرف أننا لم نسجل من ركلات حرة منذ رحيل ميسي».

وتابع «كان من الممكن أن يسددها لاعب آخر لكنني سعيد بأنني من سجل بالطبع، التدريبات غير المرئية أتت بثمارها، نتمتع بكتيبة هجومية كبيرة وأنا مفعم بالثقة».

وأحرز جواو كانسيلو هدفه الأول منذ انضمامه من مانشستر سيتي بعد تحرك مميز ليكمل الخماسية في الدقيقة 81.

وقال تشافي عن الانتصار «لم تكن مباراة مثالية وإنما ممتازة، قضينا الكثير من اللحظات الرائعة بها، هذه هي الطريقة المنشودة».

ويلتقي برشلونة مع أنتويرب في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل ثم يستضيف سيلتا فيجو بالدوري الإسباني الأسبوع المقبل.