شكرا لقرائتكم خبر عن بالوتيلي ينضم إلى النادي 12 في مسيرته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي (33 عاماً) لفريقه السابق ادانا ديمير سبور التركي بعد إنهاء نادي سيون السويسري عقده مبكراً بسبب إصابات ومشاكل سلوكية نجم عنها إجباره على التمرن وحيداً. وأصبحت صفقة انتقال بالوتيلي المجانية الأخيرة هي الـ12 في مسيرته كلاعب، وسبق لبالوتيلي أن لعب في النادي التركي موسم 2021-2022 وسجل له 18 هدفاً في 33 مباراة بدوري الأضواء .

ويحتل أدانا ديمير سبور المركز العاشر حالياً في الجدول وسيلعب بالوتيلي، نجم مانشستر سيتي وإنتر ميلان السابق بجوار البرتغالي ناني نجم مانشستر يونايتد السابق .