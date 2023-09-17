شكرا لقرائتكم خبر عن شيرر يتعاطف مع مدرب اليونايتد بعد الهزيمة المذلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

اعترف أسطورة نيوكاسل الإنجليزي ألن شيرر بتعاطفه مع الهولندي إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، بعد هزيمة الفريق المذلة أمام برايتون 3-1 في أولد ترافورد، وذلك عقب تعرض هاغ لصافرات المشجعين إثر استبدال الوافد الجديد الدنماركي راسموس هويلند بالفرنسي المخضرم أنتوني مارسيال في الشوط الثاني.

وقال شيرر: «أتعاطف بعض الشيء مع المدرب الذي يعمل في ظل شكوك حول بيع النادي، يحتاج المدرب ليعرف حقيقة ما يجري، والمشجعون يحتاجون لمعرفة ما يحصل».

وأيد مدافع اليونايتد السابق غاري نيفيل رأي شيرر وقال: «مسؤولية ما يحصل من تراجع على عاتق آل جليزر».

ونفى تن هاغ تعرض اليونايتد لأزمة وقال بعد الخسارة: «لسنا في أزمة لكن علينا أن نشعر بخيبة أمل والانزعاج من أنفسنا كثيراً لأن المطلب دائماً هو الفوز في فريق مثل مانشستر يونايتد».

وعند سؤاله إن كان قلقاً من البداية الهزيلة للموسم أجاب المدرب: «قطعاً هذا يزعجني، نحتاج لشخصيات صامدة وقوية وواثقة من نفسها لقيادة اللاعبين».

وعن صافرات المشجعين إثر قراره التبديل قال: «كانت صافرات إيجابية وكان استقبال المشجعين لهويلند رائعاً في أول مباراة بأولد ترافورد وقدم أداء مميزاً. من الجيد أنهم بعثوا له بهذه الرسالة وهذا يمنحه مزيداً من الثقة».

وعن سبب استبداله قال: «الجميع يعلم أنه انضم إلينا وعنده مشكلة صغيرة وساعدناه في البناء والتعافي في الأسابيع الثلاثة الأخيرة لكنه لا يزال غير مستعد لخوض مباراة كاملة».

وعما إذا كان الصفير موجهاً للجناح الفرنسي مارسيال قال المدرب: «كان الصفير بسبب خروج هويلند، لا أريد مناقشة هذا لأنني لا أعرف لكن ردة فعل المشجعين على مشاركة مارسيال كانت إيجابية دائماً في مبارياتنا ولم نخسر مباراة معه تقريباً».

وعذب لاعب اليونايتد السابق داني ويلبيك فريقه بالتسجيل لبرايتون ثم سجل باسكال جروس وجواو بيدرو ليمنح «النوارس» فوزاً مستحقاً، وعلق مدرب برايتون روبرتو دي زيربي:«كرة القدم لطيفة لأن الفريق الصغير يستطيع الفوز على الفريق الكبير في أي لحظة. لم أتفاجأ بفوزنا لأن لدينا لاعبين بإمكانيات عالية وتنظيم رفيع. لا أعرف مشاكل مانشستر يونايتد لكننا اعتدنا اللعب بأسلوبنا الشجاع».