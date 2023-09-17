شكرا لقرائتكم خبر عن أندية تضغط على نجومها للسير على خطى فاران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

بدأت بعض الأندية الكبيرة الضغط على نجومها المخضرمين لترك اللعب الدولي، كي لا يتعرضوا لإصابات تؤثر في مسيراتهم في النادي والسير على خطى بطل العالم الفرنسي رافائيل فاران نجم مانشستر يونايتد حالياً.

ويعاني النجوم من طراز رفيع، الإرهاق جراء السفر للمشاركة مع المنتخب أثناء البطولات المحلية ويعودون إما بإرهاق وإما بإصابة لذا أعلن فاران بعد خوضه نهائي مونديال قطر أمام البطل الأرجنتين اعتزال اللعب الدولي بعد 93 مباراة وقال: «اللعب على أعلى مستوى مثل غسالة الملابس، تلعب طوال الوقت بدون توقف على الإطلاق».

ويتابع اتحاد اللاعبين الدوليين (فيفبرو ) بشكل دائم الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون وعلق السكرتير العام يوناس بائير هوفمان: «تظهر البيانات حاجة اللاعبين للتحرر من الضغوط في نهاية المباراة. نحتاج لسن لائحة وفرض ميكانيكية معينة لحماية اللاعبين. آن الأوان لجعل الأولوية لصحة اللاعب وأدائه على أعلى مستوى».

وأضاف عبء خوض مباريات ودية من أجل جمع المال أو تعزيز الماركة لضغوط أكبر على نجوم المستديرة لذلك يوجد ميل لدى اللاعبين لاستغلال فترة المباريات الدولية في الاستراحة ولقاء العائلة وشحن الطاقة من جديد.

نجم توتنهام على سبيل المثال، سون هيونغ مين، لعب 78 مباراة في عام واحد وقطع مسافة 70 ألف ميل ليمثل كوريا الجنوبية في كأس العالم وكأس آسيا والألعاب الآسيوية.