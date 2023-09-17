شكرا لقرائتكم خبر عن دوري المحترفين العراقي ينطلق 20 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً نهائياً لانطلاق مباريات دوري المحترفين العراقي في نسخته الأولى.

ودعا أحمد الموسوي، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم إدارات الأندية العراقية التي تعتزم مشاركة فرقها الكروية الأولى، إلى «عدم التهاون في إكمال متطلباتها قبل انتهاء المهلة المحددة في 15 من الشهر المقبل».

وشدد على أن «إدارات الأندية التي ستكمل المعايير وشروط التراخيص ستشارك فرقها الكروية الأولى في دوري المحترفين، أما إدارات الأندية التي لن تلتزم بالاشتراطات، ستكون خارج البطولة، وهذا ما تم تبليغه لإدارات الأندية العازمة على المشاركة في دوري المحترفين».

وتابع، أن «عدد الفرق التي ستشارك في دوري المحترفين، مرهون بالأندية التي ستنجز معايير وشروط التراخيص». مؤكداً، أنه «لا توجد مشكلة في أن يبدأ الدوري بـ 16 فريقاً أو حتى 14 فريقاً».

وكشف الموسوي، أن «هناك لجنة تقييم آسيوية ستحضر إلى العراق قبل انطلاق الدوري، وهذه اللجنة لن تجامل في إصدار القرارات من خلال السماح بمشاركة أندية وهي غير ملتزمة بشروط التراخيص».

ولابد من الإشارة إلى وجود جهات مختلفة في الشارع الكروي العراقي تشكك لغاية الآن بانطلاق دوري المحترفين العراقي في الموسم المقبل بسبب عدم توافر البيئة المناسبة لإقامة هكذا دوري، إلا أن الكثير من المسؤولين في الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكدون على أن دوري المحترفين سينطلق في الموسم المقبل ولن يكون هناك أي تهاون أو تراخ أو مجاملات على تأجيله إلى موسم آخر كما حصل في الموسم المنصرم.