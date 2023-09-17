شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية يفقد أبرز لاعبيه قبل مواجهة سبهان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فقد فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم العراقي، واحداً من أبرز لاعبيه قبل مواجهته يوم الاثنين فريق سبهان الإيراني على ملعب فرانسو حريري في أربيل ضمن بطولة دوري أبطال آسيا.

وأعلن المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية تعرض لاعب الفريق شريف عبد كاظم إلى إصابة قوية في قدمه اليمنى، مما دعا الطاقم الطبي للفريق إلى وضع قدمه في الجبس.

وسيغيب كاظم لمدة أكثر من أسبوعين عن المشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

وكان كاظم بمثابة اللاعب المنقذ لفريق القوة الجوية في الموسم الماضي، إذ دائماً ما كان يسجل الأهداف الحاسمة وبطرق مختلفة، حتى بات ورقة الفريق الرابحة، لأنه يجيد اللعب في خطي الوسط والهجوم وبذات الكفاءة، ودائماً ما تكون طلعاته مثمرة.

وفي ذات السياق يواصل فريق القوة الجوية استعداداته المكثفة على ملعب فرانسو حريري في أربيل من أجل مواجهة فريق سبهان الإيراني في أولى مباريات الفريق الرسمية لهذا الموسم.

ويحاول الطاقم التدريبي للقوة الجوية الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو أن يستثمر عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة طيبة، حيث بدأت أعداد كبيرة من أنصار فريق القوة الجوية من مختلف المحافظات العراقية بالوصول إلى مدينة أربيل من أجل مساندة فريقها.