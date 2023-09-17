شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو | ركلة رونالدو تفقد مصوراً توازنه في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في لقطة لافتة بالدوري السعودي، ضربت تسديدة قوية لنجم النصر كريستيانو رونالدو، رأس أحد المصورين خلف المرمى؛ إذ فقد المصور توازنه، وترنح من قوة الضربة.
وخلال لقاء النصر السعودي مع الرائد، نفذ النجم البرتغالي ركلة ثابتة، وحينها كان المصور يقف خلف الكاميرا، قبل أن ترتطم الكرة برأسه عن طريق الخطأ، لتسبب له فقدان في التوازن وكادت أن تسقطه أرضاً.
المصور ترنح قليلاً قبل أن يترك الرافعة، بسبب الضربة القوية، بعدها هرع له عدد من العاملين في الملعب.
ووثق اللقطة أحد المشجعين خلف المرمى، بكاميرا هاتفه الذكي، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وتألق رونالدو خلال لقاء فريقه أمام الرائد مساء السبت، وسجل هدفاً بمهارة عالية، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح النصر.
وخلال لقاء النصر السعودي مع الرائد، نفذ النجم البرتغالي ركلة ثابتة، وحينها كان المصور يقف خلف الكاميرا، قبل أن ترتطم الكرة برأسه عن طريق الخطأ، لتسبب له فقدان في التوازن وكادت أن تسقطه أرضاً.
المصور ترنح قليلاً قبل أن يترك الرافعة، بسبب الضربة القوية، بعدها هرع له عدد من العاملين في الملعب.
ووثق اللقطة أحد المشجعين خلف المرمى، بكاميرا هاتفه الذكي، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وتألق رونالدو خلال لقاء فريقه أمام الرائد مساء السبت، وسجل هدفاً بمهارة عالية، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح النصر.