شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجيش الرواندى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز، بقيادة البرتغالى باتشيكو، ضيفاً على الجيش الرواندي فى العاصمة كيجالي، فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

ونجح الفريق الرواندي فى تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إياباً بهدفين دون مقابل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجيش الرواندى مكوناً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: على جبر، محمد الشيبى، أحمد سامي، كريم حافظ. خط الوسط: أحمد توفيق، وليد الكرتي، مهند لاشين الهجوم: إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، فيستون مايلي