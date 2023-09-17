شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات ينهى عقوبة الإيقاف أمام المصرى ويعود فى مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه حسين الشحات فى مواجهة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف، وهى المباراة الأخيرة للاعب فى العقوبة.

وقررت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي فى مباراة بيراميدز طبقاً لقائمة العقوبات، ونفذ اللاعب عقوبة الإيقاف فى مباراة الأهلى والمصري فى آخر مباريات الدوري الموسم الماضى والتى انتهت بالتعادل السلبى، ولكنه عاد للمشاركة فى مباراة الأهلى والمصرى بكأس مصر، ويتبقى له الغياب عن مباراة المصرى بالجولة الأولى للدورى، على أن يصبح متاحاً للمشاركة مع المارد الأحمر بداية من مواجهة سيراميكا فى الجولة الثانية للمسابقة.

وكان الشحات قد دخل فى مشادة مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز قبل أن يعتدي عليه عقب نهاية المباراة بين الفريقين.

وحرص حسين الشحات على الذهاب إلى محمد الشيبي عقب المباراة للاعتذار له ومصافحته في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

فى سياق متصل، يواصل عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية، والذى أبعده عن مباريات المارد الأحمر منذ نهاية الموسم الماضى.

وتسببت الإصابة فى تعطيل عمرو السولية عن خوض فترة الإعداد برفقة الأهلي بشكل طبيعي، رغم قرار الجهاز الفني باصطحاب اللاعب للنمسا لتنفيذ برنامجه التأهيلى رفقة الفريق.

وكان السولية قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أيضا أبعدته عن المشاركة في الجزء الأخير من الموسم.

ويفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بداية من مواجهة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري، ولمدة 6 مباريات بسبب الإيقاف.

وشارك كهربا فى التشكيل الأساسى لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري والتى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد.

وبذلك يغيب كهربا عن الأهلى فى 6 مباريات بالدوري هى "المصري وسيراميكا والإسماعيلى وبلدية المحلة والمقاولون العرب وسموحة".

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، فى مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.