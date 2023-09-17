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"جاي يقضيها".. مدرب الزمالك السابق يهاجم أوسوريو ويطالب بالتدخل

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محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد محمد صلاح نجم ومدرب الزمالك السابق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض، بقوة بسبب نتيجة مباراة بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية.

قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو ساهم في خسارة الزمالك أمام أرتا سولار بسبب تغييراته داخل الملعب، الفريق كان ماشي كويس في الشوط الأول".

وأضاف: "مش لازم تغير 4 أو 5 كل ماتش، لازم حد يكلمه ويفهمه، ويقوله إن التغييرات بتاعتك غلط".

واختتم: "في مدرب بيحارب على المكسب وفي مدرب بيقضيها ودلوقتي أوسوريو بيقضيها".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تلقى خسارة مفاجئة أمام أرتا سولار بطل جيبوتي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس في ذهاب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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