نائب رئيس الزمالك السابق يطالب بالتحقيق في واقعة بيع إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - قال رؤوف جاسر نائب رئيس الزمالك السابق إن مجلس الإدارة المقبل مطالب بالتحقيق في بيع إمام عاشور لميتلاند الدنماركي.

وأضاف جاسر في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "أطالب مجلس الزمالك المقبل بالتحقيق في عملية بيع إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي، لأول مرة يحصل الوكيل على نسبة من إعادة البيع كما قيل ولم يتم نفي هذه الأنباء".

أضاف: "لم أترشح للانتخابات على رئاسة الزمالك لأني لم أعد أحب العملية الانتخابية، ولا أفضل الترشح إلا على مقعد الرئيس إن حدث".

تابع: "الكثير من اتهامات مرتضى منصور لممدوح عباس كان بها مبالغات، وممدوح عباس أكثر من رأيته يدعم الزمالك ماديًا بدون دعاية".

وكشف: "البعض أحدث الوقيعة بيني وبين ممدوح عباس، والعلاقة لم تعد كما كانت بيني وبينه".

أتم: "عماد البناني أهلاوي واللجنة الثلاثية غير مناسبة لإدارة الزمالك".