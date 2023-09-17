شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية لكرة السلة بسنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى، بقيادة الإسبانى أوجستى بوش، قائمة الفريق لبطولة كأس العالم للأندية، والتى ستقام فى سنغافورة خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجارى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عمر عبادة، نوريس كول، إيهاب أمين، محمد أبو النصر، مؤمن خيرى، عمرو زهران، عمرو الجندى، يوسف المعداوى، مروان سرحان، مايكل فاكوادى، عمر طارق، سيف سمير، ومصطفى كيجو.

ومن المقرر أن تطير بعثة فريق السلة بالنادى الأهلى إلى سنغافورة مساء اليوم، بقائمة كاملة، ووفقا للوائح البطولة، فمن حق الفريق تغيير قائمة كل مباراة عن الأخرى.

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.

ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي، وتقام مباريات الأهلى وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا"، كالتالى ..

21 سبتمبر مباراة الأهلى مع إيجنايت الأمريكى

22 سبتمبر مباراة الأهلى مع فرانكا البرازيلى

تقام البطولة بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 3 فرق، يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعتين إلى المباراة النهائية بشكل مباشر.

بينما أصحاب المركز الثاني من كل مجموعة يلعبا على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما متذيل كل مجموعة يلعبان على المركز الخامس والسادس.