شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة الشناوى مع لاعبى الأهلى بعد خسارة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد الشناوى، قائد الأهلى، جلسة مع زملائه قبل مغادرة السعودية، تحدث خلالها معهم عن أسباب خسارة لقب كأس السوبر الأفريقى لصالح اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد. ورفض الشناوى كافة التبريرات التى ساقها اللاعبون لتمرير الهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري، مؤكداً أن الفريق البطل لا يعترف إلا بمنصة التتويج ولا يقبل بغيرها، مشدداً على رغبته أن يتجاوز اللاعبون آثار الهزيمة سريعاً فى ظل كثرة الارتباطات التى تنتظر الأهلى المرحلة المقبلة، سواء بانطلاق مسيرته فى الدوري المصري أو دوري السوبر الأفريقى.

ووعد لاعبو الأهلى قائد الفريق بغلق صفحة بطل الجزائر والتركيز على تصحيح الأخطاء واستعادة الانتصارات بداية من المباراة المقبلة فى الدورى.

ويفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل 19 سبتمبر بمواجهة المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة عائدة من السعودية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد انتهاء مشاركة الفريق فى مباراة السوبر الأفريقي، والتى توج بها اتحاد العاصمة الجزائرى للمرة الأولى فى تاريخه، بعدما أحرز زين الدين بلعيد هدف المباراة الوحيد فى شباك الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

من جهته بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق المصري البورسعيدى، وطلب من معاونيه ضرورة توفير بعض المباريات الودية التى خاضها الفريق، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة الأولى لمسابقة الدوري، خاصة بعد سلسلة التدعيمات التى أجراها المصري على صفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية.